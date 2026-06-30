ФТС прокомментировала слухи о доначислениях утильсбора владельцам авто из ЕАЭС

В ФТС пояснили, кому и почему доначисляют утильсбор за авто из ЕАЭС

Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила, что никакой «кампании» по массовому доначислению утилизационного сбора не существует. Проверка правильности его исчисления, по словам представителей ведомства, – рядовая ежедневная процедура. И выводы о ее внезапном масштабе они назвали не соответствующими реальности.

Начисления появляются только после того, как инспекторы выявляют нарушения в уплате сбора. Причем проверять могут документы за целых три года – именно столько длится срок давности по таким операциям. В нынешнем, 2026-м, под прицел попали машины, ввезенные в страну начиная с 2023 года. Уведомления о доплате, кстати, уже разошлись владельцам, чьи авто оформляли в промежутке с 2023 по 2026 год.

В ФТС сделали важное уточнение: нередко причина доначислений кроется в неправильном применении льготного коэффициента. Он, по сути, предназначен исключительно для личных нужд, а не для коммерческого ввоза. Если автомобиль часто перепродают, ввозят массово или, наоборот, нет никаких признаков того, что им пользуется сам владелец, – таможня вправе пересчитать платеж.

Что делать в спорной ситуации? Ведомство подчеркивает: доказательства в каждом конкретном случае оценивает суд, причем строго индивидуально. Гражданам же советуют быть начеку при покупке машин, обходить стороной сомнительных посредников, а если возникают вопросы – сразу обращаться в официальный чат-бот или на горячую линию службы.

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