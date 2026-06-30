Эти автомобили реже всего ломаются в начале эксплуатации

J.D. Power привел топ-3 кроссоверов с лучшим «начальным качеством»

Эксперты выяснили, какие модели доставляют владельцам меньше всего хлопот сразу после покупки. В центре внимания оказался период в 90 дней – именно столько времени автомобилисты обычно присматриваются к новой машине и замечают первые недочеты.

Исследование J.D. Power проводилось на американском рынке. Специалисты опросили 78 514 человек – как тех, кто купил авто, так и тех, кто взял его в аренду. Все опрошенные были владельцами машин 2026 модельного года. Оценка шла по 10 категориям: от двигателя и ходовых качеств до дисплеев и цифровых технологий.

Неожиданно для многих первое место занял Nissan Rogue – он же в России известен как Nissan X-Trail. Модель получила высший балл за стартовое качество. В США его главный плюс – одна из самых доступных цен в сегменте: около 29 500 долларов за версию 2026 года. Правда, как отмечает Autoblog, трехцилиндровый турбомотор этого кроссовера не раз становился причиной отзывных кампаний – некоторые клиенты жаловались на поломки. Производителю даже пришлось расширить гарантию на силовой агрегат. Но вот что важно: все эти проблемы проявляются намного позже первых трех месяцев. А вот в рамках «начального качества» Rogue/X-Trail показал себя безупречно.

Серебро рейтинга досталось Ford Escape. Для многих это стало сюрпризом – марка Ford за последние пару лет пережила целую волну отзывов. Но если верить реальным отзывам, Escape в первые месяцы и тысячи километров владельцев не подводит. У кроссовера, кстати, отличные оценки по безопасности и богатый набор электронных ассистентов. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором на 180 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом – хороший вариант для города и трассы. Для тех, кто любит динамику, есть 2-литровый двигатель на 250 сил.

Бронза – у Buick Envision. Это интересный случай: машину выпускают в Китае на совместном предприятии SAIC GM, причем не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в Северную Америку. Под капотом актуальной версии – 2-литровый турбомотор на 231 силу, работающий в паре с классическим 9-ступенчатым автоматом. Связка известна своей надежностью, что, видимо, и обеспечило модели место в тройке лидеров. В зависимости от потребностей можно выбрать передний или полный привод – ценовой диапазон расширяется. Buick Envision уступает многим одноклассникам по оснащению, но как автомобиль – добротный и предсказуемый, что в итоге и подтвердило исследование, подчеркивает Autoblog.

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