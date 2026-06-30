Названы самые качественные и надежные китайские машины: свежий рейтинг

Агентство J.D. Power составило рейтинг лучших моделей китайского автопрома

Китайские производители совершили, казалось бы, невозможное – они вышли в лидеры по качеству в большинстве массовых сегментов. Компания J.D. Power China обнародовала итоги ежегодного исследования Initial Quality Study 2026, которое показывает, какие модели оказались самыми надежными прямо с конвейера. В списке лучших оказались Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Plus и Tiggo 9, Changan CS55 Plus, Chery Arrizo 8 и многие другие.

Для нашего рынка это крайне показательная история. Именно китайские машины (или их российские «родственники») сейчас держат львиную долю продаж новых авто. Так что рейтинг позволяет оценить, насколько серьезного прогресса добились компании из КНР.

Что такое «начальное качество» и как его считали

J.D. Power ежегодно замеряет так называемое «начальное качество» – то есть собирает данные о заводских дефектах, отказах электроники, проблемах со сборкой и прочих недочетах, которые вылезают в первые месяцы после покупки. В этот раз специалисты опросили порядка 14 тысяч владельцев 127 моделей, купленных в Китае с июля 2025 года по февраль 2026-го. Каждую машину проверяли по 218 параметрам в девяти категориях, а итоговый рейтинг выводили по индексу PP100 (проблем на сотню автомобилей). Идеальный вариант – когда PP100 минимальный.

Абсолютным лидером среди брендов стал Land Rover с показателем 200 PP100. За ним расположились Cadillac и Volvo. Если же смотреть на китайские марки, то здесь лучшие результаты у Dongfeng Honda (212), Chery (213) и Geely (214). Прямо за ними следуют Changan, Jetour и GAC – у всех по 216. А родственные бренды Haval и Tank показали 219 PP100, лишь немного отстав от лидеров.

Кто победил в каждом классе

Особенно интересно посмотреть на разбивку по сегментам – ведь «китайцы» присутствуют практически везде, от маленьких хэтчбеков до больших семейных кроссоверов.

Среди компактных седанов пальму первенства забрал Changan Eado Plus, а второе и третье места достались Roewe i5 и MG5. В чуть более дорогой подгруппе лучшими признали Toyota Levin и все тот же Changan Eado.

В городском формате отличились Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand. Среди крупных бизнес-седанов эксперты выделили Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.

В сегменте компактных кроссоверов первые места у Geely Binyue/Coolray и Changan CS35 Max. В более дорогой нише планку взяли Changan CS55 Plus (он же Uni-S) и Lynk & Co 06.

Среди доступных среднеразмерных кроссоверов лучшим стал Changan CS75 Pro, а высокие оценки получили Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. Если говорить о более дорогих машинах этого класса, то в лидеры вырвались Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. Что касается семейных кроссоверов, то меньше всего нареканий собрали Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.

Мнение экспертов: не все так однозначно

Впрочем, член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов предполагает, что опрос мог быть не до конца объективным. «Китайцы – очень патриотичные люди. И давайте будем делать скидку на то, что они очень любят свою страну и все, что там производится», – считает Белов. То есть владельцы могли не упоминать о каких-то поломках.

Тем не менее общий тренд очевиден. Еще десятилетие назад машины из КНР считались сугубо бюджетной альтернативой именитым брендам – всех волновали надежность сборки, ресурс моторов и качество электроники. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Автоэксперт и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев пояснил «Газете.Ru», что «китайские производители перестали выделяться исключительно низкой ценой. Они вкладывают миллиарды долларов в инженерные центры, испытательные полигоны, собственные платформы, программное обеспечение и создание сверхсовременных заводов». Результат – качество подскочило настолько, что это видно по международным рейтингам, и речь не об одной-двух удачных моделях. Почти у каждого крупного китайского концерна есть автомобили, которые считаются лучшими в своем сегменте.

В то же время глава «Автостата» Сергей Целиков, хоть и признает огромный рост китайского автопрома, напоминает, что списывать со счетов «классику» рано. «Осталась только одна загвоздка. Садишься за руль BMW, Audi, Volvo или Land Rover и понимаешь, что она тебя радует. До мурашек под кожей. А поездишь неделю на "китайце", даже премиальном, а радости ноль. Необъяснимый для меня феномен», – поделился он с «Газетой.Ru».

Почему изменились критерии оценки

Само понятие качества заметно трансформировалось. Если раньше люди жаловались на моторы, подвески или коррозию кузова, то теперь на первый план выходят проблемы с мультимедиа, голосовым управлением и ассистентами водителя. Андрей Белов уверен: «Люди больше не задумываются над надежностью ходовой, ресурсом двигателя, качеством кузовного металла, потому что все это должно быть в автомобиле априори. И поэтому современный потребитель больше обращает внимание на что-то другое, на ту же работу мультимедиа». Машина все сильнее напоминает сложный гаджет, и механическая надежность перестает быть единственным критерием. Производители смещают акцент на цифровые сервисы, обновления «по воздуху» и удобство водительского интерфейса.

Для российских покупателей результаты этого исследования особенно актуальны. После ухода большинства «европейцев», «японцев» и «корейцев» рынок новых авто формируют именно китайцы: Geely, Chery, Changan, Haval, Jetour и их локализованные версии. Так что повышение качества напрямую влияет на решения миллионов водителей. Правда, стоит помнить: машины для России нередко отличаются от тех, что продаются в КНР. На наших заводах ставят оцинкованные кузова, перенастроенные двигатели, шасси и иные медиасистемы.

Тем не менее Андрей Белов в беседе с изданием подчеркнул: «Китайский автопром подставил нам свое братское плечо. Мы вспоминаем с теплотой ушедшие из России марки. Но то, на что мы пересаживаемся сейчас, нас вполне устраивает». Правда, он отметил один существенный минус, касающийся такси: двигатели китайских машин плохо дружат с газобаллонным оборудованием. При установке ГБО ресурс клапанов падает до 30 тысяч километров. Но производители об этом честно предупреждают таксопарки.

В любом случае, как показывают данные J.D. Power и комментарии экспертов, Китай окончательно перестал быть просто поставщиком дешевых машин с богатым оснащением. Теперь это полноценный игрок, который выпускает высококачественные автомобили, способные на равных соперничать с мировыми гигантами.

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