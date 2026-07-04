Надежный японский внедорожник получил новую серию с местным колоритом

Желтый «носорог» для бездорожья: выпущено 250 экземпляров Suzuki Jimny Rhino

Компания Suzuki представила специальную версию пятидверного внедорожника Jimny XL, которая получила грозное имя Rhino (Носорог) Edition.

Новинка предназначена исключительно для австралийского рынка и выделяется не только броским дизайном, но и продуманными деталями интерьера, превращая практичный автомобиль в желанный объект для коллекционеров.

Главная «особенность лимитированной серии – яркий кузов цвета Kinetic Yellow, который ранее был прерогативой исключительно трехдверных модификаций. Особый шик придают графические изображения атакующего носорога на кузове и иероглифы, переводящиеся как «носорог». Дополняют экстерьер серебристые вставки на бампере и порогах.

В техническом плане инженеры ничего не меняли: под капотом все тот же 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 лошадиные силы и крутящим моментом 130 Нм. В паре с ним работает пятиступенчатая механика или четырехдиапазонный автомат, а фирменный подключаемый полный привод с понижайкой остается визитной карточкой модели.

Цена новой версии стартует от 44 990 австралийских долларов (примерно 27 500 евро или 2,4 млн рублей) за версию с механикой. Автоматическая коробка поднимет ценник на 3 тыс. долларов.

Тираж новинки составит всего 250 машин, и все они предназначены для Австралии.

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