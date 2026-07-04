Даже по записи с камеры можно попасть под лишение прав

Верховный суд разъяснил, когда фотофиксация ведет не к штрафу, а к реальному суду

Многие водители уверены: если нарушение записала камера, максимум, что грозит, – это штраф.

Однако практика и недавнее разъяснение Верховного суда доказывают обратное. В некоторых случаях автоматическая фиксация становится лишь первым звеном в цепочке, которая заканчивается лишением водительского удостоверения. И дело здесь не в работе техники, а в том, как именно используются полученные данные.

Водитель Фатеев на Московском малом кольце пошел на обгон через сплошную линию разметки. Нарушение опасное, за него полагается суровое наказание. Камера зафиксировала маневр, но не стала автоматически выписывать «письмо счастья». Вместо этого информация ушла на ближайший пост ДПС, где инспекторы остановили машину и оформили протокол уже лично на водителя. Суд лишил его прав на четыре месяца.

Защита пыталась оспорить это решение, дойдя до Верховного суда. Адвокат настаивал: раз нарушение записано камерой, действует особый порядок – штраф собственнику без составления протокола. Но высшая инстанция пояснила ключевой нюанс: такой упрощенный порядок действует исключительно для камер, работающих в полностью автоматическом режиме. Если же комплекс лишь транслирует картинку инспекторам, а те уже принимают решение, это меняет все.

Верховный суд подтвердил, что инспектор имеет полное право использовать камеру как обычный инструмент наблюдения – точно так же, как показания свидетеля или запись с телефона очевидца. В этом случае фиксация не является автоматической, а значит, протокол составляется на конкретного водителя, и дело может дойти до суда с реальным лишением прав.

По сути, это напоминает старую московскую практику «Пит-стоп», когда сотрудники ГИБДД в реальном времени отслеживали грубые превышения скорости через камеры и тут же останавливали лихачей. Тогда это помогало бороться с теми, на кого обычные штрафы не действовали.

Сейчас такой подход никуда не делся, а Верховный суд лишь официально закрепил его законность.

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