Удлиненное исполнение: что изменилось в новом Tank

Продажи Tank 300 с удлиненным кузовом стартуют 6 июля

Новое удлиненное исполнение Tank 300 Hooke Edition может добраться до российского рынка. Новая версия внедорожника прибавила в размерах: длина увеличилась на 126 мм, ширина – на 54 мм, а высота – на 57 мм. Но самое впечатляющее изменение – колесная база, которую растянули на 260 мм, доведя до 3010 мм. Внешность стала заметно массивнее за счет нового обвеса и иных колесных дисков.

Что касается двигателей – тут все без сюрпризов. Под капотом остаются прежние бензиновые агрегаты на 2 и 3 литра (мощность – 238 и 360 л. с. соответственно), а также два типа гибридных установок Hi4-T и Hi4-Z. В основе обоих гибридов лежит 2.0-литровый турбомотор на 252 силы в паре с электромоторами.

Инженеры перетряхнули ходовую часть у бензиновых модификаций: переднюю независимую двухрычажку заменили на неразрезной мост, сзади – тоже неразрезной мост. Правда, на гибридных версиях такие изменения в шасси не проводились.

Внешний облик тоже обновили – на радиаторной решетке теперь красуется надпись TANK вместо привычного логотипа. Плюс к этому в оснащение добавились панорамная крыша с люком, багажник на крыше, инфракрасная камера и продвинутый комплекс ассистентов Coffee Pilot Ultra. На дорогих исполнениях появится даже система частичного автопилотирования с лидаром на крыше.

Tank 300

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