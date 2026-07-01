Как дефицит бензина в России ударил по такси: подробности

«Ъ»: из-за нехватки топлива водителей в такси стало меньше, а цены выросли

Водители такси по всей России все чаще отказываются от заказов в центре мегаполисов и не берут дальние маршруты. Главная причина – проблемы с топливом. Как выяснил «Коммерсантъ», это уже привело к тому, что предложение машин на рынке заметно сократилось, а цены на поездки поползли вверх.

Директор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров говорит, что отток кадров из отрасли ускорился примерно на 20%. Примерно похожая картина и в других компаниях. Глава таксопарка 369 Михаил Манхаев оценил сокращение числа водителей в 5-10%. В сервисе «Максим» тоже подтвердили – в некоторых регионах активных таксистов стало меньше. При этом «Яндекс Такси», крупнейший агрегатор страны, от каких-либо комментариев отказался.

Проблема особенно остро бьет именно по таксомоторной отрасли, объясняет руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов. Если общественный транспорт заправляют централизованно, то водители такси полностью зависят от ситуации на обычных АЗС – сами ищут топливо и сами за него платят.

Из-за дефицита бензина таксисты тратят кучу времени на то, чтобы найти заправку, где вообще есть горючее, и отстоять очередь. В итоге за смену они успевают сделать гораздо меньше заказов, чем раньше.

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