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АВТОВАЗ раскрыл подробности о проверке моторов Lada

Контроль чистоты двигателей Lada: мойка, фильтрация и анализ на микроскопе

Состояние деталей двигателя существенно влияет на надежность и долговечность автомобиля. Для контроля чистоты на АВТОВАЗе функционирует специализированная лаборатория, известная как «чистая комната». После механической обработки на деталях все равно остаются стружка и прочие загрязнения. Чтобы от них избавиться, компоненты двигателя отправляют прямиком в специальную моечную машину, где проводится тщательная очистка.

Современные методы диагностики без проблем засекают даже те частицы грязи, которые не видны невооруженным глазом. В моечном цехе на детали воздействуют спецраствором с высокой степенью очистки. Жидкость, проходя по системе, оставляет все загрязнения на мембранном фильтре. Затем его сначала сушат и размагничивают – и только потом отправляют на анализ.

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Что происходит дальше? Сотрудники лаборатории исследуют фильтр под микроскопом. Таким образом они не только выявляют сам факт загрязнения, но и определяют, сколько частиц там осело и каких они размеров.

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Источник:  Российская газета
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