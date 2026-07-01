Серьезное подорожание автозапчастей в России: какие автобренды под ударом

Эксперт Целиков оценил перспективы подорожания автозапчастей в России

Рост цен на автозапчасти – тема, которая волнует почти каждого водителя. Аналитик Сергей Целиков считает, что текущая статистика РСА (Российского союза автостраховщиков) далека от объективной картины.

Аналитики опираются на средние цифры, но на деле ситуация сложнее. Приехав на техобслуживание, владелец часто получает выбор: оригинал или аналог. Разница в цене на одну и ту же позицию может достигать пяти раз. По словам специалиста, говорить о точных темпах подорожания, оперируя лишь усредненными данными, было бы не совсем корректно.

Да и с поставками давно наладили альтернативные схемы. Эксперт напомнил, что у концерна PSA (ныне часть Stellantis) есть бренд Autorepar. Эта марка предлагает неоригинальные запчасти и масла для постгарантийного ремонта – причем с официальной гарантией. Сеть до сих пор работает в России, хотя сам PSA запустил ее как преемника Eurorepar еще осенью 2024 года.

Драйверов для резкого скачка цен сейчас не так много. Ключевые факторы – рубль пока остается крепким, а логистика, хоть и хромает, стала привычной. Основной поток идет через Китай.

Самые больные вопросы касаются редких и сложных машин. Эксперт приводит наглядный пример: Zeekr и Voyah – оба бренда китайские, но разница в обслуживании колоссальная. «Voyah обслуживать в два-три раза дешевле. Потому что это премиум-подразделение Dongfeng, много деталей берется из общего каталога», – пояснил он. Те же тормозные колодки для Voyah выйдут вдвое дешевле, чем для Zeekr. Касается это и других элементов: стекол, рулевых тяг и прочего. А ремонт Lixiang обойдется еще дороже.

Впрочем, несмотря на оптимистичные прогнозы, РСА предупреждает: к сентябрю 2026 года средние цены в справочниках страховщиков могут вырасти на 8-10% по сравнению с текущими.

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