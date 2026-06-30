Рама, полный привод, почти тонна грузоподъемности — и дешевле, чем раньше

В России стартовали официальные продажи пикапа Great Wall Poer c механической коробкой

Китайская компания Great Wall Motor официально открыла продажи пикапа Poer с механической коробкой передач.

Цены уже известны: 3 450 000 рублей за единственную комплектацию «Комфорт». Причем цена не зависит от варианта мотора: новая МКП работает в паре с 2-литровым бензиновым мотором (218 л.с. и 380 Нм) или с дизелем того же объема на 163 л.с. и 400 Нм.

По сравнению с «автоматическими» версиями Poer с механикой стал дешевле на 250 тысяч рублей.

Производитель сообщает, что новая версия рассчитана на более тяжелую эксплуатацию. Пикап может перевозить до 975 кг и буксировать прицеп с тормозами массой 2250 кг. Внедорожный арсенал прежний: полный привод Part-Time, понижайка и принудительная блокировка заднего дифференциала.

В комплектацию входят диски 17", климат-контроль, бесключевой доступ, запуск с кнопки, регулируемая по высоте и длине рулевая колонка, обивка сидений из экокожи. Есть система курсовой устойчивости, фронтальные подушки и камера заднего вида, а также зимний пакет: греются руль, передние сиденья, форсунки омывателя и зона покоя дворников.

Ранее «За рулем» рассказал, что Great Wall Motor сертифицирует в РФ гибридный кроссовер Wey V9X.