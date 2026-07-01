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Jeland показала изображения прототипа нового фастбэк–кроссовера C5

Новый городской фастбэк–кроссовер Jeland C5 впервые покажут публике этим летом на VK Fest

Российский бренд Jeland анонсировал премьеру своего стильного прототипа Jeland C5, которая состоится в рамках молодежного фестиваля VK Fest.

Площадками для показа станут Москва и Санкт-Петербург, где мероприятия пройдут в начале июля. Новинка привлекает внимание футуристичным дизайном: полностью светодиодная оптика и большие литые диски на 17 или 18 дюймов создают узнаваемый динамичный образ.

В салоне автомобиля обещают идеальную тишину благодаря усиленной шумоизоляции, а панорамная крыша наполняет пространство светом. Рулевое колесо выполнено в стиле современных геймпадов, за ним расположен 8-дюймовый цифровой щиток приборов.

Главный акцент интерьера – мультимедийный экран диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма, работающий на быстром 8-ядерном процессоре. Для комфорта предусмотрены мощная беспроводная зарядка для смартфона с охлаждением и голосовое управление.

Объем багажника с электроприводом двери при сложенных сиденьях достигает внушительных 1149 литров.

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Jeland C5
Jeland C5

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности, система кругового обзора 540° и полный набор ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и слежение за слепыми зонами. Климат в машине поддерживает двухзонная система, а зимний пакет включает обогрев всех стекол, зеркал, руля, форсунок и даже сидений второго ряда.

Jeland C5
Jeland C5

Техническая начинка Jeland C5 представлена 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

Jeland C5
Jeland C5

Напомним, новый бренд Jeland создан в партнерстве холдинга «АГР» и компании Defetoo, а его модели строятся на базе хорошо знакомых российским водителям кроссоверов Jaecoo (J-серия) и Omoda (С-серия). Недавно марка уже запустила продажи модели J6 и анонсировала выход J7 и J8, а теперь очередь дошла до яркого представителя C-серии.

Источник:  Jeland
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