Премия Бренд Года «За рулем» – 2026: голосование стартовало

Сегодня дан старт голосованию за лучшие бренды автокомпонентов, горюче=смазочных материалов, автоэлектроники и автохимии. И только вы, читатели и подписчики «За рулем», можете выбрать лучших на рынке.

В условиях перенасыщенного рынка автокомпонентов, где зачастую сложно отличить оригинал от подделки, наша премия становится надежным ориентиром для автовладельцев, помогая им делать осознанный̆ выбор. Мы собираем воедино мнение десятков тысяч читателей̆ легендарного «За рулем», чтобы определить лидеров в каждой̆ категории.

В 2026 году премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем» проходит уже в четвертый раз подряд и включает в себя сразу 12 номинаций, которые достаточно полно охватывают рынок автомобильных товаров.

Номинации премии Бренд Года «За рулем» – 2026:

АЗС

АКБ

Шины

Моторные масла

Автохимия»,

Автоэлектроника

Антифризы

Тормозные колодки

Автомобильные фильтры

Щетки стеклоочистителей̆

Подшипники

Автомобильные лампы

По каждой из них наш аналитический партнер, компания РОМИР, на основе объемов продаж сформировала лонг-листы. В списки попадают марки, официально присутствующие на российском рынке.

1 июля стартовало голосование за лучшую сеть АЗС, отдать свой голос или добавить собственного кандидата на победу вы можете по этой ссылке.

А с 1 сентября будем голосовать за финалистов, списки которых объявим на выставке «ИнтерАвтоМеханика» в августе.