Когда шум покрышек предвещает аварию

Эксперт Пархомчук назвал 4 причины шума автомобильных шин

Специалист из Ikon Tyres Александр Пархомчук объяснил, откуда берется гул во время езды. Руководитель группы технической поддержки компании рассказал, что главный виновник – это рисунок протектора. Чем крупнее и глубже его блоки, тем больше вибраций возникает при соприкосновении с асфальтом.

«Чем массивнее шашки и глубже нарезка, тем сильнее вибрации при контакте с дорожным покрытием. Производители покрышек стараются обеспечить максимально возможный акустический комфорт без потери эксплуатационных характеристик путем особого расположения блоков протектора, добавления специальных шумопоглощающих компонентов, которые гасят резонансные частоты», – уточнил Пархомчук.

Акустический комфорт покрышек зависит не только от их рисунка. По словам эксперта, давление внутри колеса тоже играет роль. Если покрышку перекачать, шум усилится – причем эта ситуация может сигнализировать о риске ДТП из-за возможного разрыва резины под нагрузкой.

Сказывается на гуле и уличная температура. Лучше всего покрышки ведут себя в тех условиях, под которые их создавали. К примеру, летние модели в плюсовую погоду остаются мягкими и почти не шумят, а вот когда холодает, тот же состав твердеет и начинает «петь» громче.

Специалист развеял еще один миф. Многим кажется, что свежий комплект шин гудит сильнее старого. Пархомчук уточнил, что это нормально – все дело в остаточной глубине протектора, которая у летних шин достигает примерно 8 мм. Впрочем, эксперт напоминает: восприятие тишины в салоне очень субъективно, и большую роль здесь играет заводская шумоизоляция конкретного авто.

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