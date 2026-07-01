Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Когда шум покрышек предвещает аварию

Эксперт Пархомчук назвал 4 причины шума автомобильных шин

Специалист из Ikon Tyres Александр Пархомчук объяснил, откуда берется гул во время езды. Руководитель группы технической поддержки компании рассказал, что главный виновник – это рисунок протектора. Чем крупнее и глубже его блоки, тем больше вибраций возникает при соприкосновении с асфальтом.

«Чем массивнее шашки и глубже нарезка, тем сильнее вибрации при контакте с дорожным покрытием. Производители покрышек стараются обеспечить максимально возможный акустический комфорт без потери эксплуатационных характеристик путем особого расположения блоков протектора, добавления специальных шумопоглощающих компонентов, которые гасят резонансные частоты», – уточнил Пархомчук.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Акустический комфорт покрышек зависит не только от их рисунка. По словам эксперта, давление внутри колеса тоже играет роль. Если покрышку перекачать, шум усилится – причем эта ситуация может сигнализировать о риске ДТП из-за возможного разрыва резины под нагрузкой.

Сказывается на гуле и уличная температура. Лучше всего покрышки ведут себя в тех условиях, под которые их создавали. К примеру, летние модели в плюсовую погоду остаются мягкими и почти не шумят, а вот когда холодает, тот же состав твердеет и начинает «петь» громче.

Специалист развеял еще один миф. Многим кажется, что свежий комплект шин гудит сильнее старого. Пархомчук уточнил, что это нормально – все дело в остаточной глубине протектора, которая у летних шин достигает примерно 8 мм. Впрочем, эксперт напоминает: восприятие тишины в салоне очень субъективно, и большую роль здесь играет заводская шумоизоляция конкретного авто.

Ранее «За рулем» уже разобрал  типичные ошибки водителей, которые вредят машине.

Источник:  Газета.Ру
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram