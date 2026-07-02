Недорогой и надежный седан Volkswagen дешевле Весты начали продавать в России

Volkswagen Lavida Pro из Китая предлагается в России с ценами от 1,52 млн рублей

Параллельный импорт принес в Россию очередной сюрприз для тех, кто ищет машину без огромных переплат, но с проверенным брендом. Речь о седане Volkswagen Lavida Pro – новинке китайского рынка, которая только полгода назад там появилась. Теперь ее можно заказать минимум за 1,52 миллиона рублей.

Volkswagen Lavida Pro

Цифра интересная, если сравнивать ее с тем, что творится у официальных дилеров. Например, новейшая LADA Vesta 2026 года выпуска, которую уже оснащают климат-контролем и телематикой, стартует от 1 581 000 рублей. При этом Belgee S50 из Беларуси обойдется почти в 1,9 миллиона, а Changan Alsvin – и того дороже, от 1 889 900 рублей. В общем, Lavida Pro оказывается дешевле многих « одноклассников » .

Что же это за машина, если не считать цены? Перед нами седан нового поколения, которую легко отличить от предшественницы по узким светодиодным фарам, объединенным тонкой светящейся полосой спереди. По бокам бросаются в глаза выдвижные дверные ручки, а сзади вся ширина крышки багажника отдана под сплошной монофонарь. Дизайн, прямо скажем, современный.

В базовую цену 1 520 000 рублей входит автомобиль с черной эко-кожей в салоне. К этому прилагается мультифункциональный руль, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска, климат-контроль, задние парктроники и камера. Электронный стояночный тормоз с AutoHold, цифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедиа и 16-дюймовые литые диски тоже есть. Все это добро предлагают привезти под заказ во Владивостоке.

Интерьер Volkswagen Lavida Pro

Хотите светлый кожаный салон? Тогда готовьте от 1,69 до 1,87 миллиона рублей – цена варьируется в зависимости от конкретного предложения. В техническом плане вариаций нет: под капотом у всех один и тот же 1,5-литровый атмосферник на 110 лошадей (серия EA211), работающий с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin с гидротрансформатором. Эта связка многим знакома – четырехцилиндровый мотор является доработанной версией почти "неубиваемого" двигателя 1,6 литра, который стоял на калужских Volkswagen Polo и Skoda Rapid, отлично зарекомендовавших себя в такси.

О том, чем еще теперь оснащается эта модель, «За рулем» недавно подробно рассказал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M