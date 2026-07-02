В России отложили обязательную маркировку автозапчастей

Обязательная маркировка автозапчастей в РФ начнется не ранее февраля 2027 года

Как заявили 1 июля в «Союзе автосервисов», обязательная маркировка запчастей для машин стартует не раньше 28 февраля 2027 года. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале объединения.

Идею ввести обязательную маркировку автокомпонентов Минпромторг предложил еще в марте. Проект постановления уже опубликован на портале нормативных актов. Согласно документу, поэтапное внедрение должно было начаться уже с 1 сентября 2026-го. Механизмы, кстати, уже обкатали в рамках эксперимента – он идет с 25 февраля 2025 года по 31 августа 2026-го.

Ранее предполагалось, что первый этап – обязательная регистрация в системе маркировки – начнется 1 сентября 2026 года. А вот обязанность передавать данные об обороте товаров и их выбытии из оборота планировали ввести с 1 декабря 2027-го. Но, похоже, сроки сместились вправо почти на полгода.

Под регулирование попадают самые разные категории: масла, фильтры, технические жидкости, свечи, стекла, тормозные диски и колодки, колеса, генераторы, подшипники и многое другое. Об этом ранее рассказывал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

Зачем все это нужно? Маркировка позволяет отследить жизненный цикл каждой детали – от завода до прилавка. Плюс дает полную картину по рынку: сколько чего продается, откуда пришло, где осело.

Правда, у медали есть и обратная сторона. Как отмечал Плисов, с введением обязательной маркировки автозапчасти почти наверняка подорожают. В «Союзе автосервисов» поясняют: в конечную цену войдет не только сам код Data Matrix, но и расходы на его нанесение, обработку товара, сопровождение документов, а еще хранение, транспортировку, настройку оборудования и зарплату персонала.

Ранее «За рулем» предупреждал об общем удорожании импортных автокомпонентов.