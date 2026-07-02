Toyota займется производством летательных аппаратов

Toyota будет выпускать самолеты

Toyota и американская фирма Joby Aviation официально закрепили партнерство, зарегистрировав новое предприятие. Совместная структура, названная Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, будет курировать вопросы организации выпуска техники. Подробности раскрыты в пресс-релизе сторон.

Стратегический альянс нацелен не просто на сборку, а на создание полноценной производственной базы. Планируется заложить фундамент для массового изготовления электрических летательных аппаратов (eVTOL). По сути, это шаг к тому, чтобы довести технологию до конвейера.

Сотрудничество двух компаний длится уже не первый год – японский автогигант ранее инвестировал в Joby. Теперь же отношения выходят на новый уровень: общими усилиями хотят отладить все процессы, от цепочки поставок до финальной сборки.

Ранее «За рулем» объяснил, как смешивание разных видов топлива влияет на современные моторы.