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Belgee обновил комплектации седана S50 для России. Сколько он стоит теперь

Belgee S50 получил подогрев лобового стекла, цены начинаются от 1,9 млн рублей

Бренд Belgee обновил линейку седана S50 на российском рынке, сделав акцент на функциях, полезных в холодном климате.

Модель, сочетающая простоту и современные решения, доступна в трех версиях – «Актив», «Стиль» и «Престиж». Начальная комплектация с механикой осталась без изменений: стальные 15-дюймовые диски, галогеновый свет, тканевый салон и базовая мультимедиа с 8-дюймовым экраном. Но версия с автоматической коробкой получила заметный бонус – климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и электромеханический «ручник».

В средней версии «Стиль» инженеры добавили боковые подушки безопасности (теперь их четыре) и, что особенно важно для наших дорог, электрообогрев лобового стекла.

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Belgee  обновил комплектации седана S50 для России. Сколько он стоит теперь

Эта функция добавлена к уже привычным зимним – подогреву руля, зеркал, форсунок и передних кресел – и делает поездку комфортнее. Кроме того, здесь появляются 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и камера заднего вида.

Топ-версия «Престиж» порадует подогревом заднего ряда сидений – востребованной функцией для семейных поездок. Также в арсенале: 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, отделка экокожей, электрорегулировка водительского кресла и шесть подушек безопасности. В салоне установлена цифровая панель и крупный 12,3-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой смартфонов, а багажник открывается без касаний.

Belgee  обновил комплектации седана S50 для России. Сколько он стоит теперь

Все версии приводятся в движение проверенными надежным 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с., который допускает использование бензина АИ-92 и расходует всего 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле.

Цены на «Актив» стартуют с 1 899 990 рублей за базовую механику, версия с автоматом – от 2 039 990, автомобиль в комплектации «Стиль» обойдется в 2 135 990 рублей, а топовая «Престиж» – в 2 315 990 рублей.

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Источник:  Belgee
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