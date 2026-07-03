В России появится новая страховка, защищающая от некачественного топлива

В РФ может появиться страховка от поломки мотора из-за некачественного топлива

Водителям, которые боятся залить некачественное топливо и угробить мотор, возможно, скоро станет спокойнее. На страховом рынке обсуждают запуск совершенно нового продукта – полиса, который покроет ущерб от использования некачественного горючего. Такой информацией поделился Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

По сути, пока отдельного договора, защищающего от капризов некондиционного бензина, просто не существует. Однако все может измениться буквально в ближайшее время. Все дело в дискуссиях вокруг возможного пересмотра стандартов на топливо.

Правда, пока полной ясности нет, и защищать свой кошелек автомобилистам приходится самостоятельно. Глеб Веленский, член совета директоров группы «Содействие Дельта», посоветовал водителям не лениться и проверять сертификаты соответствия прямо на заправках. Но это, согласитесь, так себе защита, если уже залил полный бак.

Между прочим, риски далеко не теоретические. Дмитрий Даншов, автомобильный инженер и член правления Союза автосервисов, напомнил: плохое топливо в прошлом уже приводило к зависанию клапанов и прочим дорогостоящим сюрпризам. Кроме того, остается открытым вопрос, как подобное горючее отразится на современных катализаторах – вещь недешевая, прямо скажем.

Откуда вообще взялась эта проблема? Кризис на топливном рынке наметился еще в конце мая 2026 года. Правительство уже подключилось и взяло ситуацию под ежедневный контроль. Нефтяные гиганты, в свою очередь, начали наращивать объемы производства, чтобы забить внутренний рынок.

Вице- премьер Александр Новак уверяет: в целом страна обеспечена и бензином, и дизелем. Локальные же перебои на отдельных АЗС он списывает на сбои в логистике – мол, устраняются в рабочем порядке. При этом вертикально интегрированные компании держат цены в рамках инфляции, а вот независимые заправки пока прыгают в цене, но дисбаланс якобы скоро исчезнет вместе со стабилизацией рынка.

Добавила масла в огонь и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она призвала не нагнетать истерию и напомнила, что рабочая группа Правительства ищет выход каждый день. А в Кремле даже допустили вариант с импортом нефтепродуктов – лишь бы сбить ажиотаж и успокоить водителей.

Ранее «За рулем» объяснил, почему такой полис может не покрывать ущерб от низкокачественного топлива.