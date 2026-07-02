Зеленый налет и ужасный запах: как кондиционер заражает салон плесенью и что с этим делать

Игорь Серебряков: В сервисных центрах чистка кондиционера обойдется от 2 тысяч

Представьте: вы садитесь в машину в жаркий день, с нетерпением включаете кондиционер на полную мощность, и вместо долгожданной прохлады из воздуховодов вырывается запах сырости и болотный «аромат». Знакомо? Если да, то поздравлять не с чем: в вашей системе климат-контроля поселились незваные гости – плесень, грибки и бактерии.

Разбираемся вместе со специалистами, где прячется плесень, почему она там заводится и сколько денег придется потратить, чтобы дышать свободно.

Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр:

– Зеленый налет на воздуховодах и устойчивый затхлый запах при включении кондиционера – признаки того, что в системе кондиционирования появилась плесень. Эта проблема не только создает дискомфорт, но и представляет угрозу для здоровья водителя и пассажиров.

Вместе с потоком воздуха на влажном испарителе оседают пыль, пыльца и мельчайшие частицы грязи. В этой влажной, теплой и темной среде создаются идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени. Затхлый запах – результат жизнедеятельности этих микроорганизмов.

Для полноценной борьбы с плесенью требуется не просто мойка, а профессиональная антибактериальная обработка. В сервисных центрах эту услугу предлагают как самостоятельную процедуру. Ее ориентировочная стоимость составляет от 2000 рублей. Однако важно уточнять, что именно входит в услугу: замена салонного фильтра, промывка испарителя и дезинфекция всех воздуховодов.

Стоимость очистки кондиционера от плесени может варьироваться. В самом простом случае можно обойтись заменой салонного фильтра и обработкой системы специальным аэрозолем. Цена такого самостоятельного решения будет равна стоимости расходных материалов. Если же плесень успела глубоко проникнуть в систему, потребуется профессиональная чистка испарителя с частичной разборкой панели. Такая услуга в сервисном центре обойдется значительно дороже – от 5000 рублей и более, в зависимости от сложности работы и модели автомобиля.

Иван Смородин, продакт-менеджер бренда аккумуляторов DELTA:

– Плесень может появиться не только в самом кондиционере, но и в салоне. Это связано с потоками воздуха: запах и споры разносятся, оседают на коврах, обивке, тканях. Это особенно опасно, если в машине уже есть влага после дождя или снега.

Для самостоятельной обработки обычно используют аэрозольные или пенные составы для кондиционера: их подают через воздуховоды или дренаж, выдерживают по инструкции, затем дают системе поработать и хорошо проветривают машину.

Важно после чистки обязательно заменить салонный фильтр, особенно если он старый или уже впитал запах. Иначе эффект будет коротким: источник загрязнения удастся убрать частично, но остатки плесени и пыли вновь быстро «завоюют территорию».

На обычной автомойке кондиционер часто «обрабатывают» быстро и поверхностно: пшикают ароматизирующий или антибактериальный состав в воздуховоды. Это может временно убрать запах, но не всегда устраняет плесень на испарителе и в дренажной зоне, то есть причина проблемы остается.

В сервисе промывка испарителя кондиционера с заменой осушителя, масла, вакуумированием и заправкой может стоить примерно от 2000 до 10 000 рублей, в зависимости от машины и доступа к узлам. А вот профессиональное удаление плесени из салона с глубокой химчисткой и дезинфекцией может оказаться уже существенно дороже – цены начинаются примерно от 25 000 рублей.

Профилактика

Для предотвращения появления плесени в системе охлаждения необходим комплекс регулярных мер, отмечают эксперты. Прежде всего, важно выработать привычку: за несколько минут до конца поездки отключать кондиционер, оставляя включенным вентилятор на полную мощность. Это позволит потоку воздуха высушить испаритель и воздуховоды.

Салонный фильтр, который задерживает основную часть пыли и микроорганизмов, рекомендуется менять каждые 10 тыс. км пробега. Помимо этого, важно включать кондиционер круглый год, даже зимой, чтобы система не застаивалась.