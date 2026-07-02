Водителей предупредили о подорожании ОСАГО

РСА предупредил о подорожании ОСАГО из-за новых правил по расходам на ремонт

Российский союз автостраховщиков (РСА) прогнозирует плавное подорожание полиса ОСАГО в результате применения новых правил определения расходов на ремонт. Об этом в эфире РБК сообщила начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Екатерина Гринева, передает Всероссийский союз страховщиков.

«Стоит сказать, что роста премии именно на 10% мы не ожидаем, потому что, во-первых, здесь необходимо ориентироваться на тариф, который установит Банк России, на те возможности, которые есть у страховщиков, и в принципе, выплаты, как правило, растут быстрее. Поэтому в этой части мы ожидаем плавный рост стоимости полиса, ну и, соответственно, даже более резкий рост в выплатах с сентября», - заявила Гринева.

При этом, по ее словам, страховые компании уже сейчас начали немного повышать стоимость полиса из-за достаточно высокого уровня средней выплаты, что произошло до того, как Банк России утвердил изменения в методику.

В то же время, как отметила Гринева, РСА ожидает роста выплат по ОСАГО на 8–10%. Что касается ряда марок, по которым есть сложности с доставкой запчастей, рост может оказаться еще выше за счет того, что теперь в справочник будут включаться более качественные запчасти, указала Гринева.

РСА начнет применять новые правила определения расходов на ремонт ОСАГО с 19 сентября, когда будут актуализированы справочники средней стоимости запчастей. Пересмотр Центральным банком России (ЦБ) правил определения расходов на ремонт ОСАГО связан как с жалобами потребителей на актуальные цены и на качество запасных частей, которые включаются в справочник, так и с экономическими факторами, добавила представитель союза.

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