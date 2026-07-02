Посчитал операцию ненужной — и подвеска начнет разваливаться. Как вовремя заметить проблему
Почему водители часто недооценивают балансировку колес, пока вибрация на руле не начинает серьезно мешать управлению, задаются вопросом эксперты Pravda.Ru.
На деле своевременное устранение дисбаланса – это не просто комфорт, а реальная возможность защитить подвеску от преждевременного износа и разрушения.
Даже самые передовые технологии не в состоянии создать идеально симметричную шину или диск. В любом случае остаются микроскопические отклонения в плотности материала или геометрии. А когда машина едет, эти лишние граммы под действием центробежной силы превращаются в мощные импульсы – колесо начинает буквально «скакать» или вибрировать из стороны в сторону.
«Малейший дисбаланс на высоких скоростях работает как кувалда, методично разбивающая ходовую часть автомобиля. Если игнорировать проблему, первыми под удар попадут ступичные подшипники, замена которых сегодня стоит немалых денег», – пояснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Процедура на специальном стенде помогает выявить «тяжелые» точки и компенсировать их свинцовыми или цинковыми грузиками. При статической балансировке убирают вертикальное биение, а динамическая – стандарт любого нормального сервиса – устраняет осевые колебания. Особенно это актуально, если вы поставили нештатные красивые диски, параметры которых могут отличаться от заводских.
Распространенное заблуждение – считать, что балансировать нужно только переднюю ось, ведь вибрация от нее сильнее бьет в руль. Дисбаланс на задних колесах коварен тем, что водитель его физически не чувствует, но машина теряет курсовую устойчивость, а протектор стирается пятнами. В критический момент на трассе такой дефект может спровоцировать неожиданный занос.
«При нарушенном балансе пятно контакта шины с дорогой становится нестабильным. Это напрямую увеличивает тормозной путь и снижает эффективность систем безопасности, таких как ABS или ESP, что критично при экстренном маневрировании», – заметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.
Плюс ко всему постоянная вибрация провоцирует микротрещины в элементах рулевого управления и ускоряет износ сайлентблоков. Купили надежный кроссовер? Отсутствие балансировки запросто сведет на нет весь его ресурсный потенциал уже в первый год эксплуатации.
«Часто водители жалуются на биение после езды по бездорожью. Прежде чем платить за балансировку, стоит тщательно вымыть диски – забившийся в спицы грунт нередко становится причиной вибраций, симулируя механический дисбаланс», – подчеркнул автослесарь Денис Хромов.
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