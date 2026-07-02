Вместо тесного купе — почти отель на колесах: что предлагает новый вагон РЖД?

РЖД запустили новый вагон СВ с купе на двоих и двухметровыми полками

Совсем недавно РЖД представили новый тип СВ, который больше похож не на привычный поезд, а скорее на миниатюрный круизный лайнер. Внешность – лишь часть картины, главные изменения произошли внутри: ставку сделали на простор и такие детали, каких в вагонах раньше почти не встречалось.

Первое, что бросается в глаза, – двухместное купе и заметно удлиненные полки, теперь достигающие двух метров. Для высоких пассажиров это настоящая находка: спать больше не придется, поджимая ноги. На дальних маршрутах такая мелочь кардинально меняет восприятие поездки – когда можно нормально вытянуться, дорога перестает казаться бесконечной.

Продумали не только сон, но и хранение вещей. Для багажа отвели отдельные полки и вместительный шкаф с несколькими отсеками. Причем нашлось место даже для крупного спортивного инвентаря – лыж или больших чемоданов. Все аккуратно убирается и не загромождает купе.

Дизайн тоже обновили: светлые тона, глянцевые панели, аккуратная фурнитура – атмосфера явно дороже, чем в стандартном вагоне. Добавили электронные табло, индивидуальную подсветку, розетки, кондиционер, экраны для фильмов и, что особенно необычно, душевую кабину в конце состава. Для поезда это уже почти гостиничный уровень.

Правда, без шероховатостей не обошлось. В реальной эксплуатации выяснилось, что кое-где дверцы открываются слишком резко, высота верхних отсеков неудобна, а при разложенных местах может быть тесновато. Такие нюансы обычно всплывают только в деле, так что производителю есть над чем поработать.

Практичнее всего такой СВ покажется тем, кто путешествует на дальние расстояния и ценит удобство. Туристические маршруты, ночные рейсы, долгие перегоны между городами – именно в этих случаях мягкие полки, нормальный душ и место для вещей действительно важны. Если подобные вагоны начнут ставить на популярные направления, у пассажиров станет гораздо меньше поводов считать минуты до прибытия.

В общем, обычный поезд здесь постарались сделать ближе к хорошему отелю. Не роскошь ради картинки, а реальный комфорт, который чувствуется в пути. И если все недочеты исправят, такая модель вполне может стать очень востребованной.

О других необычных поездках из столицы «За рулем» уже рассказывал.