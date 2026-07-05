Эти мелкие неисправности автомобиля грозят крупными тратами в жару

Эксперт Ерицян: Перегрев мотора машины грозит серьезным ремонтом

Когда летняя жара накрывает город, работа автомобиля на горячем асфальте превращается в настоящее испытание. Автоэксперт Ашот Ерицян предупредил: если не обращать внимание на тревожные звоночки от двигателя или системы охлаждения, готовьтесь к серьезным финансовым потерям.

Многие водители совершают одну и ту же ошибку – не глушат мотор, когда стрелка температуры уже поползла вверх. Казалось бы, мелочь, но именно из-за таких «пустяков» потом приходится делать капитальный ремонт силового агрегата. В пробках мелкие неполадки могут скрываться годами: чуть подтекает антифриз или потихоньку гудит подшипник. Но стоит выехать на трассу за город – и все эти дефекты неожиданно приводят к отказу техники и лишним расходам.

Эксперт перечислил первые признаки проблем. Среди них – мелкая вибрация руля, подозрительные звуки снизу, маслянистые пятна на асфальте или капризы кондиционера. Перед дальней летней поездкой стоит особенно внимательно осмотреть радиатор и патрубки, проверить ресурс шин, запас аккумулятора и надежность тормозов. Любое изменение в поведении машины – уже повод насторожиться.

О том, как подготовить авто к знойной погоде, «За рулем» ранее подробно объяснял.