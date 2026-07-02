В России изменились цены автомобилей Belgee

Belgee S50, X50+ и X70 подорожали в РФ в версиях выше базовых

Бренд из Белоруссии подкорректировал стоимость нескольких своих моделей, представленных на российском рынке. По данным мониторинга, проведенного «Автоновостями дня», с первого дня июля часть версий S50, X50+ и X70 прибавила в цене от 3 до 6 тысяч рублей – это прирост в диапазоне 0,1-0,3 процента относительно прежних прайсов.

Самое заметное, хоть и скромное по сумме, повышение коснулось компактного кроссовера Belgee X50+. Эта модель, пришедшая в марте на смену «пятидесятке», подорожала в трех комплектациях из четырех – все они стали дороже ровно на 4 тысячи рублей. Исключением осталась лишь начальная версия «Актив»: ее ценник так и зафиксирован на отметке 2 319 990 рублей.

Belgee X50+

Покупателям за «Стиль» теперь придется выложить 2 509 990 рублей, «Престиж» оценивается в 2 679 990 рублей, а топовый «Оникс» – в 2 779 990 рублей. Напомним, что для X50+ предусмотрен только передний привод и новая для марки, но уже знакомая по другим машинам в России силовая установка. Речь идет о 1,5-литровом турбомоторе с прямым впрыском, выдающем 147 лошадиных сил – работает он в паре с семиступенчатым роботом, оснащенным двумя «мокрыми» сцеплениями.

Belgee X70: разные прибавки для разных приводов

Belgee X70

Среднеразмерный кроссовер X70 подорожал не столь однотипно – прибавка варьируется в зависимости от типа привода и комплектации. Так, переднеприводная версия «Стиль» стала дороже на 5 тысяч рублей (теперь 2 715 990 рублей). А вот аналогичное исполнение, но уже с полным приводом, прибавило скромнее – всего 3 тысячи рублей, достигнув отметки в 2 809 990 рублей.

Самые дорогие полноприводные варианты тоже не остались без изменений: «Престиж» подорожал на 3 тысячи (до 3 009 990 рублей), а «Престиж+» – на 4 тысячи (теперь он стоит 3 085 990 рублей). При этом базовая версия «Актив» цену сохранила – все те же 2 579 990 рублей.

Под капотом у переднеприводных X70 стоит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 сил, который трудится в связке с классическим шестиступенчатым автоматом от японской Aisin. Полноприводные модификации, в свою очередь, оснащены системой «мягкого гибрида» (MHEV). В нее входит тот же турбомотор на 150 л. с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и литий-ионной батареей. Эта связка помогает при старте и в первые секунды разгона, увеличивая крутящий момент, а в качестве трансмиссии используется семиступенчатый робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Седан S50: подорожание и расширение оснащения

Belgee S50

Единственный седан в линейке Belgee тоже не остался в стороне: «Стиль» и топовый «Престиж» прибавили по 6 тысяч рублей – теперь они стоят 2 135 990 и 2 315 990 рублей соответственно. Базовые версии «Актив» с механикой (1 899 990 рублей) и с автоматом (2 039 990 рублей) цены не поменяли.

Помимо изменения стоимости, у S50 2026 модельного года в дорогом исполнении «Престиж» появился подогрев задних сидений. В комплектациях «Стиль» и «Престиж» вместо обогрева зоны покоя стеклоочистителей теперь значится обогрев лобового стекла. Кроме того, список оснащения у версии «Стиль» пополнился боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.

Двигатель у седана безальтернативный – это 1,5-литровый «атмосферник» на 122 лошадиные силы. В пару к нему можно получить либо пятиступенчатую механику, либо классический шестиступенчатый автомат с гидротрансформатором – все зависит от выбранной версии.

Напомним, что еще в начале июня в компании объявили о приостановке продаж компактного кроссовера Belgee X50 на российском рынке. Как тогда пояснили в пресс-службе, основной упор сейчас делается на новую модель X50+, параллельно в «Белджи» анализируют рыночную ситуацию в целом и решают, что делать с дальнейшим производством и продажами X50 в России.

Ранее «За рулем» рассказывал об обновлении комплектаций седана Belgee S50.