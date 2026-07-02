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В «Яндекс Go» высказались о ценах на такси на фоне проблем с топливом

«Яндекс Такси» не зафиксировал роста цен в Москве из-за проблем с бензином

«Яндекс Такси» не фиксирует системного роста цен или оттока водителей в Москве из-за ситуации с топливом. Об этом сообщила представитель пресс-службы «Яндекс.Go» Анастасия Барчук.

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При этом она отметила, что в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. В связи с этим с региональными властями и сетями АЗС ведутся переговоры об увеличении лимита топлива для такси.

О том, почему брелок автомобиля может плохо работать в некоторых местах, «За рулем» ранее рассказывал.

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Источник:  Москва 24
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