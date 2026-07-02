Эта машина вошла в топ–3 по продажам моделей Lada

Iskra вторую неделю держится в тройке лидеров по продажам среди моделей Lada

Автомобили семейства Lada Iskra снова подтверждают свой успех – модель вторую неделю подряд не вылетает из топ-3 по продажам среди всех машин отечественного бренда. Такие данные приводит аналитическое агентство « Автостат», ссылаясь на информацию от АО «ППК» (совместное предприятие «Электронного паспорта» и самого агентства).

В первый раз новинка пробилась в тройку лидеров на 25-й неделе (с 15 по 21 июня 2026 года). И, как оказалось, это не было случайностью – на следующей неделе, с 22 по 28 июня, Искра снова заняла почетное третье место.

За указанный период дилеры реализовали 830 штук Iskra. Модель обошла по продажам многие известные бестселлеры, заняв шестую строчку в общем рейтинге российского рынка.

Лидерами же 26-й недели стали: L ada Granta с показателем 2747 машин, за ней идет Haval Jolion (1947 шт.), а замыкает тройку TENET T7 с результатом 1665 автомобилей. Также выше Искры оказались L ada Vesta (1470 шт.) и TENET T4L (1015 шт.). В десятку сильнейших, помимо них, попали L ada Niva Travel (780 ед.), Geely Monjaro (716 авто), Belgee X50+ (626 машин) и Changan UNI-S (614 шт.).

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