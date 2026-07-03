Больше никаких двойных штрафов: как изменились правила для водителей с июля

С 1 июля в РФ отменили двойное наказание водителей за одно правонарушение

С 1 июля в России перестала работать схема, когда автомобилиста могли наказать дважды за один и тот же проступок. Об этом NEWS.ru сообщил член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам парламентария, раньше существовала довольно спорная практика. За одно и то же нарушение человеку грозили сразу два вида ответственности – к примеру, штраф плюс лишение прав.

«Это создавало правовую неопределенность и избыточное давление на водителей», – пояснил Чаплин.

Теперь, как подчеркнул депутат, подобных ситуаций больше не возникнет. Он уверен, что отмена этого механизма сделает систему наказаний ощутимо более справедливой и прозрачной.

Кстати, это не единственное нововведение в дорожной сфере. До этого Минтранс России подготовил свежие методички по ограничению скорости на скоростных магистралях. Чиновники предлагают отказаться от усредненных лимитов для всех шоссе разом и перейти к более точечному подходу. Теперь каждый участок дороги может получить свой собственный лимит – в зависимости от пробок, состояния покрытия или близости школ.

О других спорных дорожных ситуациях «За рулем» недавно подробно рассказывал.