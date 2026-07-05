Надежный туристический автобус локализовали в РФ. На подходе — версия на газе

«Волгабас» начал сборку в России туристических автобусов Yutong

Группа компаний «Волгабас» получила официальное разрешение на выпуск туристического автобуса Yutong 6128, собранного в России.

Это первый случай, когда модель этого бренда для междугородних поездок полностью локализована в нашей стране. Дизельная модификация 612804 уже встала на конвейер на заводах в Волжском и под Владимиром.

Отечественный туристический рынок долго ждал машину, которая сочетает привычный европейский комфорт с надежностью, рассчитанной на наши дороги и климат.

На первом этапе российское предприятие варит и окрашивает кузова, а также ведет итоговую сборку, активно применяя детали от местных поставщиков.

По замыслу разработчиков, доля российских комплектующих будет расти поэтапно – вместе с расширением партнерств внутри страны. Это позволит выстроить непрерывную цепочку поставок и дать перевозчикам технику, которая не боится морозов и плохого покрытия.

Новинка уже доступна для заказа, а в следующем, 2026 году, компания обещает сертифицировать и запустить газовую версию модели Yutong 6128.

Таким образом, «Волгабас» не просто повторяет мировые стандарты, а создает автобус, адаптированный под реалии российских маршрутов, открывая новые возможности для развития внутреннего туризма и регулярных рейсов между городами.

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