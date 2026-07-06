Комфорт и безопасность круглый год: такси столицы стало еще «зеленее»

Максим Ликсутов: такси в Москве бьет рекорды — 28 млн поездок за июнь

Столичное такси остается островком стабильности и безопасности для миллионов пассажиров независимо от капризов погоды.

Летний сезон набирает обороты: только за первый месяц тепла пользователи совершили 28 миллионов поездок, что полностью повторяет успех прошлого года и говорит о высоком доверии к городскому транспорту.

Однако главные изменения происходят под капотом и за рулем.

За полгода парки машин пополнились экологичными электромобилями – их количество выросло вдвое, а перевозчики продолжают обновлять автопарк современными моделями.

Помимо технического апгрейда, серьезно вырос и профессиональный уровень водителей: число аттестованных специалистов достигло 255 тысяч, прибавив 15% всего за шесть месяцев.

Наблюдается также незначительное увеличение поездок в июне (на 7%), несмотря на активный отпускной сезон.Это подтверждает: москвичи ценят комфорт и безопасность, выбирая такси в любое время года.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Московское такси – один из самых безопасных и современных сервисов в мире.

Оно работает стабильно в любое время года и пользуется популярностью среди москвичей и гостей столицы. За полгода пассажиры совершили 98 млн поездок, из них 28 млн – только за последний месяц».

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