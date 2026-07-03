Новый хэтчбек Kia оказался доступнее многих конкурентов на российском рынке

Дешевле Весты и китайцев: в России стартовали продажи Kia Morning за 1,5 млн

На российском автомобильном рынке появилась новая бюджетная альтернатива – хэтчбек Kia Morning, знакомый местным водителям под именем Picanto.

Минимальная цена на этот компактный корейский автомобиль в начале июля стартует от 1,5 млн рублей, что делает его заметно дешевле не только китайских новинок, но и некоторых моделей Lada.

Для сравнения, базовый седан Lada Vesta 2026 модельного года обойдется минимум в 1,581 млн рублей, а самый доступный китайский кроссовер JAC JS3 со скидкой стоит от 1,584 миллиона.

Kia Morning

Автомобиль предлагается преимущественно под заказ, и география поставок охватывает всю страну. Самую выгодную цену в 1,5 млн обнаружили во Владивостоке – за эти деньги покупатель получает версию Trendy с богатым оснащением: светодиодная оптика, сиденья и руль с отделкой из экокожи, цифровая приборка, современная мультимедиа, климат-контроль и полный пакет обогревов. В Краснодаре такой же хэтчбек обойдется в 1,68 миллиона, в Москве – в 1,8 миллиона, а в Омске – уже в 1,95 миллиона.

Kia Morning

Для тех, кто не хочет ждать, в столице представлены машины из наличия, но их стоимость существенно выше – от 2,5 до 2,95 млн рублей. Это корейские версии в топовой комплектации Signature с кожаным салоном, люком, бесключевым доступом и расширенным списком электронных помощников.

Все машины технически идентичны: под капотом установлен экономичный 1,0-литровый мотор мощностью 76 л.с., работающий в паре с роботом. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 5-6 литров на 100 км, что делает эту модель неплохим выбором для города при относительно скромном для сегодняшнего дня ценнике.