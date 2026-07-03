Водителям рассказали о риске повреждения кузова при парковке под деревьями

Эксперт Ерицян: какой вред машине может нанести парковка под деревьями

Парковка в тени деревьев в жаркую погоду помогает сохранить прохладу в салоне, однако может нанести вред кузову автомобиля. Об этом «Известиям» рассказал 3 июля исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

По словам эксперта, летом на поверхность автомобиля активно попадают древесная смола, пыльца и птичий помет. Под воздействием высокой температуры эти загрязнения быстрее проникают в лакокрасочное покрытие, что со временем может привести к появлению пятен, помутнений и повреждению защитного слоя лака.

«Наибольшую опасность представляют липовая смола, древесный сок и следы жизнедеятельности птиц. Они содержат химически активные вещества, которые при длительном контакте способны разрушать верхний слой покрытия. В жаркую погоду этот процесс значительно ускоряется, поэтому даже несколько дней без очистки могут привести к появлению трудноудаляемых следов», - пояснил Ерицян.

Эксперт также предостерег водителей от попыток удалить смолу механическим способом. Использование жестких губок, щеток или других подручных средств может оставить на кузове царапины и повредить лакокрасочное покрытие.

Если парковаться под деревьями приходится регулярно, эксперт советует чаще осматривать кузов и не оставлять смолу, пыльцу и птичий помет на поверхности автомобиля более нескольких дней.

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