На юге России привлекают казаков для регулирования очередей на АЗС

В Краснодарском крае введены в действие новые правила продажи бензина

В Краснодарском крае выработали пакет оперативных мер для стабилизации работы автозаправок.

Этим по поручению губернатора Вениамина Кондратьева занималась рабочая группа, куда вошли представители краевых министерств, муниципалитетов и отраслевых компаний. Источник сообщает, что городские власти получили указание «навести порядок у колонок», для чего рекомендовано привлекать волонтеров и казацкие формирования, чтобы регулировать очереди. Ранее такие же меры ввели в Крымском районе и Анапе.

По ночам (03:00–06:00) владельцам заправок рекомендуется обслуживать только экстренные, оперативные и коммунальные службы, а для регулярных пассажирских перевозок снять лимиты. Отпуск в канистры – запретить.

Предприятия просят «оптимизировать расходы топлива», а граждан – сократить поездки и не запасаться топливом впрок... Все меры носят рекомендательный характер и призваны «ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок». Рабочая группа в Краснодарском крае заседает ежедневно.

Ранее «За рулем» рассказал, какие меры вводятся в других регионах (особенно выделилась Орловская область).