На юге России привлекают казаков для регулирования очередей на АЗС
В Краснодарском крае выработали пакет оперативных мер для стабилизации работы автозаправок.
Этим по поручению губернатора Вениамина Кондратьева занималась рабочая группа, куда вошли представители краевых министерств, муниципалитетов и отраслевых компаний. Источник сообщает, что городские власти получили указание «навести порядок у колонок», для чего рекомендовано привлекать волонтеров и казацкие формирования, чтобы регулировать очереди. Ранее такие же меры ввели в Крымском районе и Анапе.
По ночам (03:00–06:00) владельцам заправок рекомендуется обслуживать только экстренные, оперативные и коммунальные службы, а для регулярных пассажирских перевозок снять лимиты. Отпуск в канистры – запретить.
Предприятия просят «оптимизировать расходы топлива», а граждан – сократить поездки и не запасаться топливом впрок... Все меры носят рекомендательный характер и призваны «ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок». Рабочая группа в Краснодарском крае заседает ежедневно.
Ранее «За рулем» рассказал, какие меры вводятся в других регионах (особенно выделилась Орловская область).
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