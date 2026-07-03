Рынок новых авто вырос за полгода: кто в лидерах

Минпромторг: продажи новых машин в России выросли на 12%

В первом полугодии 2026 года российский авторынок показал уверенную динамику: общий объем продаж новых машин увеличился на 12% и достиг 679,8 тыс. единиц. Такую статистику обнародовал Минпромторг.

Ключевым драйвером роста стали отечественные бренды – их результат оказался еще более внушительным. За шесть месяцев была продана 431 тысяча машин, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Доля российских автомобилей на рынке составила 63,4% – плюс целых 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если смотреть по сегментам, картина неоднородная. Легковых авто реализовано 610,3 тыс. штук – рост на 16%. А вот легкие коммерческие автомобили показали падение на 18% (продано 40 тыс.), грузовики потеряли 9,1% (24,6 тыс.), а автобусы – почти не изменили позиции, снизившись всего на 0,3% (4,9 тыс.).

Июнь вообще выдался очень бойким. В последний месяц полугодия рынок подскочил на 26,4% – до 127,6 тыс. машин. Причем почти все категории пошли вверх. Легковушек продали 115,8 тыс. (+29,3%), грузовики прибавили почти 15% (4,1 тыс.), а автобусы – аж 20,2% (797 штук). Исключением стали лишь LCV, которые снова оказались в минусе: 7 тыс. штук, что на 2,4% меньше.

В министерстве объясняют: рост рынка, в основном, обеспечил легковой сегмент, хотя в июне позитивная динамика затронула практически все ниши.

О том, как рост ключевой ставки скажется на ценах автомобилей, «За рулем» недавно подробно объяснял.