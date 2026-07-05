Знакомый «японец» на вторичке. Надежный кроссовер за 2,3 млн, но есть вопросы

Сергей Зиновьев рассказал, почему считает переоцененным Toyota RAV4 с пробегом

На вторичном рынке Toyota RAV4 давно считается символом основательности.

Этот кроссовер любят за крепкую конструкцию и репутацию неубиваемого автомобиля. Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев призывает взглянуть на ситуацию трезво.

Главная претензия даже не к самому Toyota RAV4, а к цене, которая складывается из двух факторов: искусственно раздутого ажиотажа и повышающегося утильсбора. При этом реального дефицита на рынке нет – предложение модели на вторичном рынке остается стабильным, она представлена во всех поколениях, наиболее массово – в четвертом (2012-2019). А вот наценки за «японское имя» стали нормой.

Особого внимания заслуживает выбор трансмиссии. По-настоящему выгодным вложением считаются только версии с гидроавтоматом в паре с двигателем 2.5 или дизелем. А вот модификации с вариатором, которых на вторичке большинство, переплачивают на 200-300 тысяч рублей без весомых причин.

Да и легендарная надежность после 200 тысяч км пробега превращается в условность: износ дает о себе знать, а часть комплектующих теперь производят в Китае, что тоже вносит коррективы. В итоге за десятилетний RAV4 со средним пробегом просят около 2,3 млн, а за редкие экземпляры с автоматом – до 3,2 млн. Причем цена слабо зависит от километража: половина машин с пробегом за 200 тысяч стоит больше 2 миллионов. Получается, что знакомый «японец» остается добротным, но его актуальная стоимость все чаще вызывает вопросы.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Три важных наблюдения. Во-первых, после 140 тысяч км нередко умирают вариаторы, даже у Тойоты. Во-вторых, за 2,3 млн продают новых «китайцев» – например, Haval M6, который по размерам почти идентичен RAV4. И в-третьих, 10-летняя Mazda CX-5, в среднем, на 350 тысяч рублей дешевле. Хотя у нее нет вариатора – только гидроавтоматы (разработки Aisin, как и у Тойоты). А Mitsubishi Outlander, кстати, в среднем, дешевле на полмиллиона. Если вас в принципе устраивает кроссовер с вариатором.

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