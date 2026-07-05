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Знакомый «японец» на вторичке. Надежный кроссовер за 2,3 млн, но есть вопросы

Сергей Зиновьев рассказал, почему считает переоцененным Toyota RAV4 с пробегом

На вторичном рынке Toyota RAV4 давно считается символом основательности.

Знакомый «японец» на вторичке. Надежный кроссовер за 2,3 млн, но есть вопросы

Этот кроссовер любят за крепкую конструкцию и репутацию неубиваемого автомобиля. Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев призывает взглянуть на ситуацию трезво.

Главная претензия даже не к самому Toyota RAV4, а к цене, которая складывается из двух факторов: искусственно раздутого ажиотажа и повышающегося утильсбора. При этом реального дефицита на рынке нет – предложение модели на вторичном рынке остается стабильным, она представлена во всех поколениях, наиболее массово – в четвертом (2012-2019). А вот наценки за «японское имя» стали нормой.

Особого внимания заслуживает выбор трансмиссии. По-настоящему выгодным вложением считаются только версии с гидроавтоматом в паре с двигателем 2.5 или дизелем. А вот модификации с вариатором, которых на вторичке большинство, переплачивают на 200-300 тысяч рублей без весомых причин.

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Да и легендарная надежность после 200 тысяч км пробега превращается в условность: износ дает о себе знать, а часть комплектующих теперь производят в Китае, что тоже вносит коррективы. В итоге за десятилетний RAV4 со средним пробегом просят около 2,3 млн, а за редкие экземпляры с автоматом – до 3,2 млн. Причем цена слабо зависит от километража: половина машин с пробегом за 200 тысяч стоит больше 2 миллионов. Получается, что знакомый «японец» остается добротным, но его актуальная стоимость все чаще вызывает вопросы.

Знакомый «японец» на вторичке. Надежный кроссовер за 2,3 млн, но есть вопросы

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

Знакомый «японец» на вторичке. Надежный кроссовер за 2,3 млн, но есть вопросы

– Три важных наблюдения. Во-первых, после 140 тысяч км нередко умирают вариаторы, даже у Тойоты. Во-вторых, за 2,3 млн продают новых «китайцев» – например, Haval M6, который по размерам почти идентичен RAV4. И в-третьих, 10-летняя Mazda CX-5, в среднем, на 350 тысяч рублей дешевле. Хотя у нее нет вариатора – только гидроавтоматы (разработки Aisin, как и у Тойоты). А Mitsubishi Outlander, кстати, в среднем, дешевле на полмиллиона. Если вас в принципе устраивает кроссовер с вариатором.

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