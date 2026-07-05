Пожалуй, лучший Москвич за 1,5 млн рублей

В Мелитополе на продажу выставлен хотрод на базе Москвича 401

Есть мнение, что люди делятся на тех, кто покупает «электрички» и тех, кто еще помнит, каким должен быть настоящий автомобиль.

Ко второй группе явно относится автор этого проекта. Как и тот, кому достанется это красивое, дикое и немного опасное великолепие, сочетающее в себе кузов Москвича 401, выпущенного в далеком 1953 году, и фордовский V8 от Форда объемом 7,2 литра в сочетании с родным автоматом. Сложно сказать, как именно управлять этой потрясающей 400-сильной каракатицей, но можно быть уверенным, что до конца своей (возможно, недолгой) жизни будущий владелец будет абсолютно счастлив.

Интересно, что находящийся в Мелитополе броский хотрод прямо-таки ездит: он имеет очень «недетский» пробег в 343 тысячи км, но при этом, утверждает владелец, пребывает в идеальном состоянии. Еще очень бодрит фраза «нe стоит на учете, нo можно поставить» – любопытно было бы узнать, как и почем «оно» будет зарегистрировано. А указанная в объявлении цена – всего 1,5 млн рублей. Как будто лучший Москвич за эти деньги!

Впрочем, ранее «За рулем» рассказывал о « бэтмобиле» на базе Москвич-2140...