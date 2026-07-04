Почему российский автопарк за последние годы стал монохромным?

Исследование T-Data: доля монохромных авто в РФ выросла с 42% до 84% за 30 лет

Серый, белый и черный – именно эти три оттенка сейчас безоговорочно правят бал на российском авторынке. Как выяснили аналитики «Т-Ж» в рамках проекта T-Data, за три десятилетия доля самых востребованных цветов подскочила с 42% до ошеломительных 84%.

По сути, автопарк страны превратился в почти монохромную картину. Среди «ветеранов» 1995 года выпуска, которые еще можно встретить на дорогах, на тройку лидеров приходится 42%. А вот среди машин, сошедших с конвейера в 2025-м, этот показатель составляет уже 84%. Лидирует серый цвет с долей 33%, за ним идет белый (28%), замыкает тройку черный (23%).

В 1995 году картина была совершенно иной. Тогда в фаворитах ходили белый, синий и красный – каждый из них занимал от 16% до 19% рынка. Сейчас же синий цвет выбирают лишь для 4,8% новых авто. Интересно, что серый цвет – настоящий ветеран и рекордсмен по длительности пребывания в топе: он был на пике в 2000-х, немного сдал позиции в 2010-х, а к 2024 году снова вернул себе лидерство.

Примечательна и статистика по брендам. Больше всего «цветных» машин выпускает Daewoo – 53% их моделей окрашены не в монохромные тона. А вот у SsangYong этот показатель минимальный – всего 15%.

Что касается стоимости, то самым дорогим оттенком оказался черный: средняя цена такого автомобиля переваливает за 3 миллиона рублей. В то же время желтый – самый бюджетный выбор (около 1,9 млн рублей), причем более 40% желтых машин стоят меньше миллиона. Правда, в люксовом сегменте логика ломается: желтые Porsche, наоборот, в среднем вдвое дороже черных.

Есть и гендерные предпочтения. Красные и оранжевые авто чаще покупают женщины, а вот желтый цвет пользуется равной популярностью у обоих полов. Интересно, что с точки зрения безопасности желтый оказался вне конкуренции: аварийность с его участием составляет всего 9,3% ДТП. Хуже всего ситуация у черных машин – 11,4%, хотя эксперты связывают это в первую очередь с типами автомобилей и стилем вождения, а не с самим цветом.

Ранее «За рулем» уже подробно разбирался в том, как не обмануться с цветом при покупке машины.