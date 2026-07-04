В России начали продавать новый надежный седан Kia всего за 1,5 млн рублей
Российские дилеры начали предлагать новый доступный седан от Kia – модель K3, которая попала в страну по схеме параллельного импорта. Машины завозят как крупные холдинги, так и частные лица.
Все автомобили оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Именно это позволяет растаможивать их по льготным ставкам утильсбора. Продавцы предлагают варианты как из наличия, так и под заказ, а ценник стартует от полутора миллионов рублей.
Дешевле всего «корейца» можно найти у компании из Владивостока. По словам продавца, белый седан в комплектации Premium уже в ближайшей поставке. В машине стоит 1,5-литровый мотор на 115 сил, работающий в паре с вариатором. В Тюмени, Оренбурге и Минеральных Водах точно такой же автомобиль обойдется на 150-250 тысяч дороже.
Если хочется больше драйва, казанская фирма готова привезти 140-сильную версию под заказ за 1 910 000 рублей.
Самые высокие цены – у дилеров Москвы и Петербурга, где машины есть в наличии. Там Kia K3 стоит от 2 490 000 до 2 900 000 рублей. Все предложенные седаны, кстати, выпущены специально для китайского рынка.
О ценах на бюджетные машины «За рулем» недавно сравнил отечественные новинки с китайскими аналогами.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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