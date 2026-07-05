Тайный бензовоз: в России появилась новая дерзкая схема обмана автовладельцев

Мошенники продают несуществующий бензин по схеме закладки за 6 тыс. рублей

В Telegram активизировались аферисты, придумавшие новый способ выманивать деньги у автовладельцев. Каналы, судя по всему, искусственно накручивают себе подписчиков и публикуют липовые отзывы, заманивая клиентов якобы премиальным горючим прямиком из Европы. Источником информации об этом выступил Telegram-канал Mash.

Как именно выглядит ловушка? Жертву просят перевести предоплату – 6 тысяч рублей. После этого злоумышленники присылают координаты некоего «секретного бензовоза» и кодовое слово. Якобы нужно просто назвать его водителю, и бак тут же наполнят элитным топливом. Схема подозрительно напоминает распространенный нарко-закладки.

Журналист Mash решил лично проверить работу этой схемы и перевел мошенникам требуемую сумму. Однако дальше начались проблемы: сначала продавец заявил, что объем заказа слишком мал, поэтому получить товар можно будет не раньше чем через месяц. Потом предложил альтернативу – забрать бензин в Краснодаре, где, по легенде, стоит та самая автоцистерна. Как только стало ясно, что в южном регионе есть возможность получить товар немедленно, аферист просто прекратил диалог и заблокировал корреспондента.

Ранее правовые последствия подобной деятельности объяснил адвокат Сергей Жорин. Он предупредил: если ущерб от нелегальной перепродажи топлива превысит 3,5 млн рублей, виновным грозит не просто штраф, а реальный арест.

Стоит отметить, что это не единственный подобный трюк. Незадолго до этого преступники начали воровать банковские данные россиян через поддельные ваучеры на бесплатный бензин.

О других способах мошенничества на дорогах «За рулем» ранее подробно разобрал.