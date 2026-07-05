Смешной расход и богатое оснащение – крутая замена Камри чуть дороже 2 млн рублей

На китайский рынок вышел новый BYD Seal 08 2026 года с ценой 2,26 млн рублей

За комфорт в китайской но винке отвечает двухкамерная пневмоподвеска. Встроенный датчик анализирует дорогу, и основа автомобиля почти мгновенно адаптируется к любым неровностям.

Система подруливания задних колес – еще одна интересная особенность Seal 08. Благодаря ей радиус разворота составляет всего 4,95 м. И это при том, что длина седана – 5 150 мм, ширина – 1 999 мм, высота – 1 505 мм, а колесная база – 3 030 мм. На деле пятиметровому гиганту для разворота нужно примерно столько же места, сколько обычному компактному хэтчбеку.

BYD Seal 08

Что касается силовых агрегатов, в стандарте машина идет с гибридной установкой. В ее основе – 1,5-литровый мотор-генератор и два электродвигателя, которые выдают до 544 л.с. Такой вариант способен проехать без дозаправки 1 660 км, причем 400 из них чисто на электротяге.

Для тех, кому гибрид неинтересен, есть чисто электрическая версия. Ее двигатели развивают уже 693 л.с., запас хода – около 905 км. Интересно, что до сотни такой седан разгоняется всего за 3,3 секунды.

Интерьер BYD Seal 08

Из оснащения стоит отметить 26-дюймовый проекционный дисплей, большой 15,6-дюймовый сенсорный экран и 12,3-дюймовую цифровую приборку. Плюс комплекс автономного управления, который работает и в городе, и на трассе – все благодаря дальнобойному лидару.

О неожиданных поворотах в стратегии китайского автопрома «За рулем» подробно рассказывали в недавнем материале.