BMW предупредил о риске покупки машин, собранных в России после ухода компании

BMW не несет ответственности за «пиратские» авто, собранные на заводе «Автотор»

Концерн BMW официально дистанцировался от внедорожников, которые собирают в России без его ведома. Немцы предупредили: на такие машины никаких гарантий нет, а владельцы рискуют остаться без сервиса и запчастей.

Как выяснилось, сборка люксовых моделей на калининградском « Автоторе» стартовала еще в марте 2025-го. Причем разрешения от баварцев на это, судя по всему, не получали – по крайней мере, в BMW это отрицают. Первые «пиратские» внедорожники уже начали появляться в продаже.

Подвох здесь серьезный. Дело в том, что даже если машина внешне выглядит как новая, официально она считается «серой» и не имеет никакого отношения к заводу в Мюнхене. Никакого фирменного обслуживания, отзывных кампаний или поддержки дилеров для таких авто ждать не стоит. Производитель фактически снимает с себя любую ответственность.

В BMW подчеркнули, что знают о ситуации и разбираются с ней. Какие меры в итоге последуют – пока неясно. Но сам факт, что концерн официально «отрекся» от собранных в Калининграде машин, уже говорит о многом. Скорее всего, покупателям таких внедорожников придется решать проблемы самостоятельно.

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