Что делать, если в России нет нужной запчасти для вашей машины? Советы экспертов

Эксперты рассказали, как выбирать достойные аналоги запчастей для иномарок

Если подходящей заводской детали на машину в России не найти, можно присмотреть схожий по характеристикам аналог. Об этом сообщили представители сети автосервисов Fit Service.

Рынок заменителей для популярных европейских, японских и китайских моделей за последнее время заметно расширился. Доля неоригинальных компонентов для иномарок в стране уже перевалила за 80%. Среди них встречаются как совсем дешевые варианты, так и вполне качественные бренды с приличным ресурсом. По словам экспертов, главная задача профессионального сервиса – подобрать подходящий аналог, сохраняя баланс между ценой и качеством, и при этом дать гарантию как на работу, так и на саму деталь.

В Fit Service особо подчеркнули: если дело касается критически важных узлов – рулевого управления, тормозной системы, подвески, удерживающих механизмов или кузовных элементов – и при этом нет ни оригинала, ни проверенного заменителя, ездить на такой машине нельзя. Выход тут только один: спокойно ждать, пока нужная запчасть появится в наличии.

Из-за постоянного роста цен на компоненты станции техобслуживания все чаще возвращаются к практике агрегатного ремонта. Теперь рулевые рейки, генераторы, турбины и коробки передач предпочитают восстанавливать, а не менять целиком. Такой подход позволяет хорошо сэкономить, не жертвуя надежностью.

О выборе запчастей для подержанных машин «За рулем» недавно рассказал.