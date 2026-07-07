Tank прилично снизил стоимость своих внедорожников в России: актуальные цены

Tank обновил прайс-листы на свои авто в РФ: прямые выгоды до 350 тысяч рублей

Бренд Tank, который принадлежит корпорации Great Wall, скорректировал стоимость своих внедорожников на российском рынке. Для большинства моделей ввели прямые скидки, но при этом из списка исчезли некоторые более дешевые версии. Что изменилось по каждой модели – разбираемся по порядку.

Самый компактный и доступный Tank 300 с июня 2026 года выпуска получил прямую выгоду в 100 тыс. рублей на все исполнения. Однако одновременно с этим он лишился версий 2025 года производства, что привело к росту минимальной цены. С учетом скидки она увеличилась на 100 тыс. рублей, без нее – на 200 тыс.

Tank 300

Прямая выгода для комплектаций Tank 300:

«Драйв» – 4 399 000 руб. (скидка 100 000 руб.)

«Премиум» – 4 799 000 руб. (скидка 100 000 руб.)

«Сити Драйв» – 4 699 000 руб. (скидка 100 000 руб.)

«Сити Премиум» – 5 149 000 руб. (скидка 100 000 руб.)

Модель Tank 400, которая вышла в России в феврале 2025 года и занимает нишу между компактным 300-м и крупным семейным 500-м, сохранила комплектацию прошлого года выпуска. На нее действует выгода 250 тыс. рублей. А для версии 2026 года с июля установили скидку в 150 тыс.

Кстати, Tank 400 стал победителем в категории « Внедорожники» на ежегодной премии Гран-при «За рулем» 2026.

Tank 400

Комплектации и скидки на Tank 400:

«Премиум» 2025 г.в. – 6 049 000 руб. (скидка 250 000 руб.)

«Премиум» 2026 г.в. – 6 149 000 руб. (скидка 150 000 руб.)

Популярный у россиян Tank 500 тоже не остался без июльских бонусов. Самая большая скидка – 350 тыс. рублей – досталась версии «Премиум» 2025 года выпуска. На «Сити Премиум» 2026 года она составила 200 тыс., а на «Техно Премиум» 2026 года – 300 тыс.

Впрочем, есть и минус: Tank 500 лишился ряда исполнений 2022 модельного года выпуска 2024 и 2025 годов, а также отдельных версий 2025 модельного года. Из-за этого минимальная цена модели увеличилась на 250 тыс. рублей без учета скидки или на 50 тыс. с ней.

Tank 500

Цены и выгоды на Tank 500:

«Техно Премиум» (предыдущие) – 7 549 000 руб. (без скидки)

«Премиум» 2025 г.в. – 7 649 000 руб. (скидка 350 000 руб.)

«Оникс» (предыдущие) – 8 749 000 руб. (без скидки)

«Сити Премиум» 2026 г.в. – 6 999 000 руб. (скидка 200 000 руб.)

«Техно Премиум» 2026 г.в. – 7 399 000 руб. (скидка 300 000 руб.)

«Премиум» (другие) – 8 449 000 руб. (без скидки)

Флагман Tank 700, напротив, не получил прямых выгод в июле. Зато из прайс-листа убрали базовое исполнение «Бизнес» 2025 года выпуска и версию E1 2026 года. В итоге минимальная цена флагмана подскочила на 700 тыс. – до 10 699 000 рублей.

Tank 700

Актуальные комплектации Tank 700:

«Премиум» – 10 699 000 руб.

«Техно Премиум» – 11 899 000 руб.

«Е1» – 13 099 000 руб.

«Премиум» (другие) – 11 499 000 руб.

«Техно Премиум» (другие) – 12 999 000 руб.

Напомним: в мае этого года на калининградском заводе « Автотор» стартовало серийное производство Tank 300. Сейчас машины собирают из сваренных и окрашенных кузовов, но в планах – постепенно расширять число операций и углублять локализацию.

Ранее «За рулем» рассказывал об изменении цен на другой популярный внедорожник в России.