Ситуация с бензином в Крыму — наконец-то улучшение

В Крыму топливо появилось на 112 автозаправочных станциях

Топливо доставлено на 112 расположенных в Крыму АЗС – об этом 5 июля рассказал министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

«Уважаемые Крымчане. Сегодня, 05.07.2026 заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях», – сообщил Воронкин в канале на платформе «Макс».

Кроме того, министр обратился к крымчанам с просьбой доверять только проверенным источникам информации.

Указанное количество – это, конечно, не все заправки в Крыму. Например, в рамках разрешения предыдущего топливного кризиса на полуострове в конце октября 2025 года топливо доставили на 150 заправок (за две недели до этого оно было лишь на 70-80 АЗС). Однако сейчас ситуация явно улучшается, ведь в конце июня 2026-го топлива в Крыму было практически не достать – его отпускали только службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

По данным «За рулем», в начале июля крупные сети продавали литр АИ-95 за 200 рублей, и очереди выстраивались на сутки, причем без уверенности, что бензина хватит. Можно было заправиться на некоторых небольших заправках, но там цены доходили до 380 р/литр.

Ранее «За рулем» рассказал, что жители Самарской и Оренбургской областей теперь ездят за бензином в Казахстан.