Tenet A8: автомобиль бизнес-класса, который будут выпускать в Шушарах

На рынок выходит флагманский седан Tenet A8 с турбомотором и 8АКП

Под капотом новинки: 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Tenet A8

Эта связка обеспечивает плавный разгон до сотни за 9 секунд. При этом покупателям также будет доступна версия с мотором 1,6 литра.

Дизайн Tenet A8 сочетает солидность и динамику. Широкая решетка радиатора с ромбовидным узором и плавные линии головной оптики придают передней части внушительный вид, а стильная светодиодная полоса, объединяющая задние фонари, делает автомобиль узнаваемым в потоке. Завершают образ 18-дюймовые колесные диски с красными тормозными суппортами.

Центральное место на передней панели занимает 15,6-дюймовый экран мультимедиа с тонкими рамками, а за рулем установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Разработчики оставили физические кнопки для управления климатом – они приятны на ощупь и добавляют интерьеру тактильной ценности. Анатомические кресла оборудованы подогревом, вентиляцией и электроприводом с памятью настроек, а панорамная крыша и многоцветная подсветка создают атмосферу уюта.

Габариты седана: длина 4757 мм, ширина 1832 мм и высота 1469 мм. Благодаря колесной базе в 2770 мм пассажиры второго ряда чувствуют себя вольготно, есть также USB-разъемы и удобные подлокотники. Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Производство Tenet A8 полного цикла запущено на мощностях завода холдинга «АГР» в Шушарах. Официальные цены и комплектации производитель пообещал объявить позже.

«За рулем» можно смотреть на YouTube