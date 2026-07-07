Geely представила новый крупный фастбек с мощным мотором и богатым оснащением

Опубликованы официальные фото нового электрического фастбека Geely Galaxy TT

Китайский автопроизводитель рассекретил внешность своего нового электрического фастбэка – Geely Galaxy TT, выложив официальные снимки модели. Автомобиль сразу обращает на себя внимание крупными габаритами и агрессивным, динамичным дизайном.

Geely Galaxy TT

Кузов новинки получился гладким, с вытянутым капотом и выступающими по бокам колесными арками. Спортивный силуэт подчеркивают массивные овальные фары со светодиодной начинкой и крупные воздухозаборники в переднем бампере. Линия крыши плавно стекает к задней части, где расположились узкие фонари и едва заметный спойлер. Желтые тормозные суппорты, между прочим, тоже намекают на характер машины.

Geely Galaxy TT

В салоне – кожаные кресла, гигантский сенсорный экран, две беспроводные зарядки и виртуальная приборная панель. Кстати, несмотря на огромный тачскрин, Geely не стала полностью отказываться от физических кнопок – часть функций все же осталась на привычных органах управления.

По сертификационным документам, длина Galaxy TT достигает 4999 мм при ширине 1919 мм и высоте 1469 мм. Колесная база – 2920 мм. В основе лежит 800-вольтовая архитектура.

Интерьер Geely Galaxy TT

На рынок новинка выйдет исключительно в электрической версии. Базовая комплектация получит 333-сильный мотор на задней оси. За доплату фастбэк станет полноприводным с двумя двигателями, а суммарная мощность вырастет до 578 л.с. При этом покупателям предложат три варианта аккумуляторов: запас хода составит до 540, 640 или 725 км в зависимости от батареи.

Интерьер Geely Galaxy TT

Ранее «За рулем» сообщал о сроках выхода новой модели АВТОВАЗа.