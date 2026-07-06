Предлагают купоны на топливо: вот как теперь обманывают водителей

«Лаборатория Касперского» рассказала о новой схеме обмана с купонами на бензин

В России набирает обороты новая схема обмана: мошенники рассылают письма с предложением оформить купоны на бензин. Опасную активность зафиксировали эксперты из «Лаборатории Касперского».

По данным специалистов, только за 30 июня и 1 июля 2026 года было отправлено более 3 тысяч таких писем. Злоумышленники играют на интересе водителей к программам лояльности на автозаправках. На деле под видом полезной услуги они собирают персональные данные, чтобы потом обчистить карманы граждан.

Выглядит все довольно убедительно. Человек получает письмо, где ему предлагают зарегистрировать купон. Затем он переходит по ссылке на подставной сайт и заполняет анкету – там просят не только паспортные данные, но и информацию об автомобиле. Взамен обещают бесплатное оформление, доступ к топливу на любых АЗС страны и быстрое рассмотрение заявки. Для пущей солидности мошенники копируют дизайн реальных сервисов: логотипы, карты заправок, личный кабинет и даже номер горячей линии.

Как выманивают деньги у жертв

Как только анкета заполнена, с водителем связываются по телефону или в мессенджере. Звонящий представляется сотрудником АЗС и предлагает присоединиться к особой программе лояльности. Главное условие – внести предоплату за бронирование топлива или за возможность заправиться вне очереди. В ход идет мощное психологическое давление: жертву убеждают, что предложение ограничено по времени, а бензин определенного класса вот-вот закончится. В итоге люди просто переводят деньги мошенникам.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун пояснил: тему топлива сейчас используют по-разному – от простого финансового скама до заражения устройств вирусами. Но суть одна – добраться до чужих сбережений.

Эксперты советуют автолюбителям с осторожностью относиться к любым рассылкам с купонами и ваучерами. Лучше лишний раз проверить сайт, не полениться позвонить в официальную поддержку и обязательно использовать защитные программы на своих устройствах. Кстати, ранее о подобных рисках при поиске дешевого бензина на АЗС предупреждало и Министерство энергетики.

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