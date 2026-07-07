Рынок среднетоннажных грузовиков в России просел

«Автостат»: продажи новых MCV в России за первое полугодие снизились на 7,3%

Как выяснилось в ходе онлайн-эфира « АВТОСТАТ Оперативка», российский рынок новых среднетоннажных грузовиков (MCV) по итогам первого полугодия 2026-го показал отрицательную динамику. Всего с января по июнь было продано 5 539 таких машин – это на 7,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в своем докладе сослались на данные АО «ППК» и собственную сегментацию. По сути, падение хоть и не катастрофическое, но весьма ощутимое для этого сегмента.

Третья часть этого рынка приходится на марку GAZ, что эквивалентно 1 820 экземплярам (-21,6% к первому полугодию 2025-го). На втором месте находится KAMAZ (1 673 шт.; −5,3%), а на третьем — JAC (564 шт.; −15,6%). Замыкают пятерку лидеров Dongfeng (371 шт.; +43,2%) и Ural (247 шт.; +58,3%). Среди моделей по итогам первого полугодия по-прежнему лидирует GAZ Gazon NEXT, который разошелся тиражом в 1 061 машину (-26,8% к АППГ).

Вторую позицию в модельном рейтинге занял GAZ Sadko Next с результатом 547 единиц (-16,1%). На третьей строчке расположился JAC N120 (414 шт.; +10,4%). В пятерку моделей-лидеров также вошли KAMAZ Kompas 9 (327 шт.; −34,9%) и Dongfeng C120 (284 шт.; +95,9%).

Если же рассматривать итоги июня 2026 года, то за этот месяц в нашей стране было продано 1 020 новых MCV. Это на 40,7% больше, чем в июне 2025-го, и на 16,6% выше уровня мая 2026-го.

Ранее «За рулем» рассказал о том, какие автомобили сильнее всего подешевели за полгода.