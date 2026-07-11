Бестселлер Volkswagen меняет имя, дизайн и начинку ради премиум–статуса

Volkswagen отказывается от ID.4 в пользу электрического Tiguan

Немецкий автогигант готовит настоящую революцию для своего электрического паркетника.

ID.4 уходит в историю – его место займет Volkswagen ID.Tiguan с абсолютно новой философией. Это не просто рестайлинг, а глубокая модернизация, которая затронет буквально каждый сантиметр автомобиля.

Шпионские снимки прототипа подтверждают: внешность модели изменится кардинально. Передок обзаведется закрытой решеткой радиатора в духе будущих электромобилей бренда и иным бампером, где нашлось место для нового датчика вспомогательных систем. Боковины станут более стремительными благодаря свежим дверям, пересмотренной линии плеча и привычным ручкам вместо выдвижных – вдобавок изменилась форма задних окон и стоек, из-за чего внедорожник визуально вытянулся.

Volkswagen ID.Tiguan

Корма тоже не останется прежней: иные бампер, дверь багажника и диффузор дополнят образ, хотя итоговый рисунок фонарей пока скрыт под плотным камуфляжем.

В салоне перемен не меньше. Volkswagen полностью переработает переднюю панель, дисплеи, органы управления и даже руль, а главное – поднимет качество отделочных материалов. Это прямой ответ на претензии владельцев текущего ID.4, инженеры хотят сместить модель в премиальный сегмент.

Технический фундамент тоже обещают обновленный: платформа MEB+ станет базой для более производительных моторов и ускоренной зарядки. Доступны будут батареи на 58 и 79 кВт·ч с пиковой мощностью около 183 кВт, но финальные характеристики компания пока держит в секрете.

Премьера ID.Tiguan намечена на конец 2026-го или начало 2027 года.

Выйдя на рынок, новинка столкнется с жесткой конкуренцией. Соперниками станут свежая Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Kia EV5, а также грядущие кроссоверы Renault и Hyundai.