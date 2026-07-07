Выгода до 550 000 рублей: популярный автобренд объявил июльскую распродажу

GAC объявляет о выгодных предложениях на автомобили в июле 2026 года

Китайский автопроизводитель GAC официально анонсировал специальные условия, которые будут действовать весь июль 2026 года. Покупатели автомобилей GAC могут воспользоваться программой трейд-ин с выгодой до 300 000 рублей, получить дополнительную выгоду до 100 000 рублей по программе «Второй автомобиль в семью», а на отдельные модели действует прямая скидка и кредитные программы со ставкой от 0,01% годовых. Совокупная выгода по действующим программам может составить до 550 000 рублей.

Цена на семейный кроссовер GAC GS4 стартует от 2 899 000 руб. Специальные предложения по трейд-ин и программе «Второй автомобиль в семью» распространяются на комплектации «GB 2WD», «GB AWD» и «GL AWD». Также на все комплектации действует прямая скидка.

Спортивный седан GAC Empow в июле предлагается по цене от 2 799 000 руб.

Флагманский премиальный гибридный кроссовер GAC S9 в комплектации SX Premium в июле можно приобрести по цене от 6 499 000 руб. Выгода доступна по программам трейд-ин и «Второй автомобиль в семью».

Новый электрический кроссовер GAC Hyptec HT в комплектации EX Premium предлагается по цене от 5 699 000 руб. Специальная цена формируется с учетом выгоды по программам трейд-ин и «Второй автомобиль в семью».

GAC S9

В июле полноразмерный кроссовер GAC GS8 II FL можно приобрести по цене от 3 499 000 руб. Условия программ трейд-ин и «Второй автомобиль в семью» распространяются на комплектации «GL», «GT», «GX» и «GX Premium». Также на все комплектации действует прямая скидка.

Премиальный гибридный кроссовер GAC S7 в июле можно приобрести от 5 399 000 руб. Выгода по программам трейд-ин и «Второй автомобиль в семью» доступна для обеих комплектаций: «ST» и «SX Premium».

Городской электрический кроссовер GAC Aion V в июле доступен по цене от 3 999 000 руб. Выгода по программам трейд-ин и «Второй автомобиль в семью» действует для комплектаций «EX» и «EX Premium».

Премиальный минивэн GAC M8 в июле доступен по цене от 5 699 999 руб. Специальные условия по трейд-ин и программе «Второй автомобиль в семью» могут быть применены для комплектаций «GT», «GX», «GX Premium» и «Lounge».

Ранее «За рулем» подробно разбирал причины недовольства европейских брендов сотрудничеством с китайцами.

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