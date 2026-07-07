Обновленная Vesta TCR впервые победила в гонках

Иван Чубаров на Весте стал победителем третьего этапа гоночной серии РСКГ

Обновленная Lada Vesta TCR, дебютировавшая в гонках в мае 2026 года, впервые пришла к финишу первой.

Успеха за рулем вазовского болида, противостоящего маститым иномаркам, добился пилот команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров. В субботней гонке третьего этапа серии РСКГ, проходившего 4-5 июля на автодроме «Нижегородское кольцо», он финишировал первым. Во многом этот успех определила квалификация, где Иван показал лучшее время и занял поул-позицию. Его напарник Артем Северюхин на такой же Весте TCR смог в первом заезде прорваться с девятого на пятое место.

В воскресенье, по правилам реверсивного старта начав гонку с седьмой позиции, Чубаров отыгрывался по ходу всего заезда и финишировал в шаге от подиума, на четвертом месте. Северюхин же всю гонку сражался с многоопытным Дмитрием Брагиным, повредил колеса, заехал на внеплановый питстоп – и все равно смог финишировать восьмым.

Таким образом, фирменная команда Lada в противостоянии с иномарками заработала немало очков. Следующий этап РСКГ – 8 и 9 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее «За рулем» рассказал, что «гражданская» Веста начала оснащаться климат-контролем.